O comunitate israeliană îndurerată își amintește de atacul Hamas O comunitate israeliana indurerata iși amintește de atacul Hamas de sambata, un kibbutz fiind luat cu asalt, peste o suta de persoane fiind ucise și un numar necunoscut fiind rapite. Locuitorii micii comunitați israeliene Beeri și-au amintit de orele terifiante in care militanții Hamas au luat cu asalt kibbutz-ul lor cu frunze sambata dimineața (7 […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

