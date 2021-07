Stiri pe aceeasi tema

- O meserie invidiata de aproape oricine, cea de ciocolatier, va fi introdusa in Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR). Demersul vine din partea Puratos Romania, parte a grupului belgian Puratos. Cel tarziu pana la finalul anului Romania, vor fi persoane care vor putea sa aiba aceasta meserie recunoscuta…

- O companie introduce meseria de ciocolatier in Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR). Meseria cu tradiție de sute de ani in Belgia pare de viitor și atractiva pentru mulți tineri, potrivit Mediafax. Puratos Romania, parte a grupului belgian Puratos, a inceput demersurile pentru inscrierea…

- Un polițist din Gaești trece printr-un coșmar din cauza ca și-a facut meseria. S-a trezit cu mașina vandalizata, luneta sparta, Post-ul Polițist din Gaești, haituit pentru ca și-a facut meseria. Procurorii din Gaești au dorit sa claseze dosarul! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La inceput de weekend, Tașuleasa Social a inaugurat inca 20 de km de traseu pe Via Transilvanica. Ce este special la acest traseu este ca are fundament și este proiectul unei companii. Așa a ales compania bistrițeana Datacor sa marcheze cei 18 ani de existența. Compania Datacor a implinit anul acesta…

- Tarom informeaza ca in ultimele zile s-au modificat conditiile de calatorie in anumite tari in care compania opereaza zboruri, transmite Antena 3. Astfel, pentru calatoriile in Israel: pasagerii (indiferent de varsta) care au stat mai mult de 72 de ore pe un teritoriu din afara Israelului trebuie sa…

- Studiul de fezabilitate va fi elaborat de o companie franceza, cu suportul unui grant oferit de Banca Mondiala din sursele Fondului multidonator Europa și Asia Centrala pentru dezvoltare, in valoare de circa 235 de mii de euro, scrie intr-un comunicat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale…

- Kaufland a primit o amenda cumulata de de aproape 800.000 de lei de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC), dupa ce romanii au facut peste 300 de reclamații, in perioada martie 2020 – martie 2021. Nereguli au fost constatate și in magazinele din Buzau. Unii dintre clienții magazinelor…

- Un barbat de 46 de ani din Capitala a fost reținut de oamenii legii pentru comiterea unui atac talharesc. Potrivit poliției, suspectul a amenințat cu un pistol casierul unei companii de microcreditare de pe strada Mitropolit Varlaam și a furat din aparatul de casa 12.435 de lei.