Conform reprezentantilor Primariei Galati, fabrica va fi investitia unei companii elvetiene, iar valoarea investitiei se ridica la peste 20 de milioane de euro. Odata pusa in functiune, fabrica va genera aproximativ 200 de noi locuri de munca. Reprezentantii companiei elevetiene SunPro si directorul Zonei Libere Galati au semnat, luni, contractul de concesiune, in prezenta primarului municipiului Galati, Ionut Pucheanu. ”Zona Libera a devenit foarte atractiva in ultimii ani si ma bucur ca avem un nou investitor care va crea noi locuri de munca si va aduce plus valoare orasului nostru. Este inca…