O companie din cinci utilizează în România soluţii informatice de Business Intelligence (analiză) O companie din cinci, activa si performanta in economia din Romania, utilizeaza instrumente de Business Inteligence, in timp ce majoritatea apeleaza excesiv la resursa umana si materiala pentru a analiza un volum imens de date despre activitatea lor, generat de raportarile clasice, releva o analiza de specialitate, publicata joi. Solutiile Business Intelligence reprezinta un set de aplicatii software si tehnologii destinate colectarii, gestionarii si analizarii informatiilor provenite din diferite sisteme de gestiune a afacerii sau din alte baze de date, care ajuta companiile sa deruleze afaceri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de tehnologie globala ajuta intreprinderile sa isi imagineze afacerile pentru era digitala. HCL si-a extins prezenta la Iasi anul trecut, datorita disponibilitatii de oameni calificati, dar si pentru costurile mai mici, motive care fac din Romania, in general, o destinatie preferata pentru…

- Oamenii insoțiți de animalele de companie pot zbura, incepand din aceasta luna, din strainatate catre aeroportul din Cluj. Este primul aeroport regional al țarii autorizat pentru acest lucru. Potrivit unui comunicat al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj transmis vineri, aeroportul clujean…

- O noua companie aeriana specializata in chartere va opera zboruri pe piata romaneasca, cel mai probabil incepand cu data de 1 mai 2020, operatorul aerian avand ca actionari compania Memento Group, din care face parte si turoperatorul roman Christian Tour, si operatorul aerian elen Orange2Fly.

- Un grup de hackeri a cerut o rascumparare dupa ce a blocat sistemele informatice ale unei companii belgiene care produce echipamente pentru industria textila, relateaza marti agentia Belga, citata de DPA, citata de Agerpres. Compania Picanol, care are de asemenea centre de productie in Romania si…

- Libertatea prezinta azi o ingestigație complexa despre una dintre marile companii pharma din Romania.KRKA a mituit de peste 10 ani medici romani platindu-le deplasari, cazari și mese la diverse evenimente, iar aceștia trebuiau sa prescrie, in schimb, medicamente de la firma respectiva.Daca iși indeplineau…

- CARAS-SEVERIN – CNAIR a lansat harți interactive cu drumurile inchise, cu restricții și cele cu risc de inzapezire din Romania! Inainte de a pleca la drum puteți consulta harțile interactive care va „spun” situația șoselelor din Romania. Harțile interactive care prezinta situația drumurilor și autostrazilor,…

- "La Tarom lucrurile arata foarte rau, vom inchide cu 190 de milioane de lei pierderi pe acest an si avem disponibili in jur de 20 de milioane de euro in acest moment in cont. Avem rate la Boeing, avem in evaluare achizitia de ATR, pentru ca avem acel memoradum semnat si este clar ca avem nevoie de…