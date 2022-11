Stiri pe aceeasi tema

- Firma americana Westinghouse Electric Co. va construi prima centrala nucleara din Polonia, a declarat premierul Mateusz Morawiecki, confirmand o decizie mult așteptata care vizeaza reducerea emisiilor de carbon ale țarii și eliminarea treptata a carbunelui, noteaza Mediafax. Fii la curent…

- O asociere de firme romanesti a castigat contractele pentru elaborarea studiilor de fezabilitate necesare constructiei sectiunii Baia Mare - Bistrita a Autostrazii Nordului si va avea la dispozitie 14 luni, de la data semnarii, a anuntat marti ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Fii…

- Silviu Manastire, secretar general adjunct al PNL, prezinta contractul de finanțare pentru achiziția de autospeciale de poliție și arata ca actualul președinte al USR, Catalin Drula, a semnat, in calitate de ministru al Transporturilor, pentru specificațiile tehnice despre care acum afirma ca au…

- Contractul de finanțare pentru autospecialele BMW este semnat de Catalin Drula (ca ministru al Transporturilor), Cristian Ghinea (ca ministru al Fondurilor Europene) și reprezentantul IGPR, spune ministrul de Interne, Lucian Bode. El il acuza pe liderul USR de dezinformare. Fii la curent cu…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor a declarat miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, dupa ce liderul USR Catalin Drula i-a lansat public un pariu ca ii da o sticla de vin daca va cheltui 7 miliarde de lei pe infrastructura rutiera, ca se vor cheltui 8,8 miliarde, deci il asteapta…

- Constructorul spune ca podul de la Braila va fi gata pana la sfarșitul acestui an, dar trimite hartii catre CNAIR in care spune ca termina peste trei ani, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: „Parca vorbim de persoane cu dubla personalitate, de Jekyll and Hyde”. Fii la curent…

- Scandal intre Catalin Drula și Sorin Grindeanu. Liderul USR, Catalin Drula, a spus ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, trebuia sa de explicații marți pentru cazul Blue Air in fața comisiei parlamentare de Transporturi, „dar s-a ascuns”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O prima cursa TAROM va pleca catre Tel Aviv, miercuri seara, pentru a repatria 150 de calatori afecati de suspendarea zborurilor Blue Air, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…