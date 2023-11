Stiri pe aceeasi tema

- O companie aeriana din China a vandut din greșeala, in urma unei erori de sistem, bilete cu doar 10 yuani, echivalentul a 1,40 de dolari. Aceasta a anunțat apoi ca biletele sunt valabile și pot fi folosite cu incredere, relateaza Digi24 . Eroarea a afectat aplicația mobila a China Southern Airlines.…

- FLYONE a fost desemnata drept „Companie aeriana de top in Moldova” in cadrul prestigiosului clasament Global Brand Awards. Evenimentul este organizat anual de catre Global Brands Magazine (GBM), o publicație internaționala de renume cu sediul in Marea Britanie, care premiaza companiile și brandurile…

- O alta companie aeriana israeliana, Arkia Israel Airlines, a inceput sa opereze zboruri prin cursele regulate directe Chișinau – Tel Aviv. Despre acest lucru a anunțat administrația Aeroportului Internațional Chișinau, publicind ceremonia de intimpinare a aeronavei Arkia, trecerea acesteia prin tradiționalul…

- Probabil ca animalul preferat de companie al oamenilor este cainele. O buna toaletare il va ajuta sa se simta mai bine, insa cum și cat de des se tund cainii, aflați in randurile urmatoare unde veți descoperi sfaturi esențiale privind tunderea cainelui tau. Cand de des se tund cainii? Obiceiurile de…

- O femeie din New York a relatat cum a aruncat din greșeala la gunoi un premiu de 12 milioane de dolari, dupa ce a caștigat la loto in urma cu mai bine de 30 de ani, scrie Mirror.Janet Valenti, acum in varsta de 77 de ani, iși creștea pe atunci cei doi copii adolescenți, Kevin și Jennifer, dupa ce soțul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, duminica seara, ca 115 cetateni romani din Israel au revenit in tara. Cu un zbor operat de o companie privata. Cei peste 100 de romani s-au intors in țara cu o cursa aeriana operata de o companie aeriana privata. „In continuarea precizarilor de presa referitoare…

- O companie aeriana le cere pasagerilor, pe langa biletele de imbarcare, verificarea bagajelor și carțile de identitate, și greutea, inainte de a se urca in avion. Pasagerii care zboara cu Korean Air in urmatoarele cateva saptamani li se poate cere sa faca un pas suplimentar inainte de imbarcare și…