O clipă de neatenție era să-i fie fatală unei bătrâne din Unirea: Găsită inconștientă după ce a căzut de pe niște scări O batrana de 79 de ani a fost gasita in stop cardio-respirator, in locuința sa din localitatea componenta Unirea. Se pare ca aceasta a cazut de pe treptele unei scari interioare. Din fericire, echipajul medical SMURD ajuns la fața locului a reușit sa ii reporneasca inima. Incidentul s-a produs in aceasta dupa-masa in cartierul Bistriței Unirea. Din primele informații rezulta ca femeia de 79 de ani a cazut de pe treptele unei scari interioare din locuința sa. Cazatura era sa-i fie fatala batranei, care a intrat in stop cardio-respirator la scurt timp. Echipajul medical SMURD ajuns la fața locului… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

