- Drumul DN7 a fost inchis complet in localitatea Balota, din județul Valcea, unde s-a produs accidentul. Poliția a spus ca accidentul a implicat un camion cisterna care transporta gaz lichid și un tir. Se pare ca a existat o scurgere de combustibil pe drum. ”Din verificarile preliminare efectuate s-a…

- Un accident rutier ce ar fi putut avea consecințe dintre cele mai nefaste s-a petrecut sambata dimineața, 16 septembrie 2023, in zona Balota - Racovița, din județul Valcea. Traficul pe DN7 / E81 a fost blocat.

- O cisterna incarcata cu GPL si un autotren plin cu medicamente s-au ciocnit, sambata, pe DN 7, in judetul Valcea. Autoritatile au evacuat zona si au stabilit un perimetru de siguranta, relateaza News.ro.„Politistii rutieri intervin la accident rutier pe DN 7. Din verificarile preliminare efectuate s-a…

- Explozii la o statie GPL din Crevedia - Firma apartine fiului primarului PSD din Caracal.Firma de GPL la care s-a produs explozia din Crevedia, soldata cu zeci de raniti, se numeste Flagas SRL si ii apartine fiului primarului PSD din Caracal, scrie news.ro.Actionarii firmei Flagas SRL sunt Ionut Daniel…