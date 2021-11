Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis din Turcia, Cagla Buyukakcay (32 de ani, locul 244 WTA), a fost suspendata de Federația Internaționala de Tenis, dupa ce a picat un test anti-doping susținut in vara, la Cluj, in cadrul turneului Winners Open. Ea susține ca nu a luat nicio substanța interzisa și susține ca vina pentru…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (26 ani, 138 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open de la Cluj, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 235.238 de dolari. In duelul suta la suta romanesc din prima runda, Irina Bara a invins-o…

- Fostul lider mondial s-a vaccinat la începutul lui 2021 cu ambele doze de Pfizer și a anunțat ca va face a 3-a doza de vaccin la finalul sezonului de tenis. Jucatoarea de tenis a declarat ca turneul WTA Transylvania Open este ultimul din acest sezon și dupa aceea se va vaccina cu a 3-a…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (15 WTA) este favorita nr. 1 a turneului Transylvania Open WTA250, pe al carui tablou principal se regasesc cinci sportive din Top 30 WTA, informeaza organizatorii competitiei. Cea de-a doua favorita a turneului este belgianca Elise Mertens (locul 18 WTA).…

- Jucatoarea americana Varvara Lepchenko (35 ani) a fost suspendata provizoriu pentru incalcarea regulamentului antidoping, dupa ce a fost testata pozitiv la o substanta interzisa, a anuntat, joi, Federatia Internationala de Tenis (ITF). Lepchenko a furnizat o proba de urina pe 12 iulie, la…