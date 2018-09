O celebră actriță din China a dispărut, iar fanii cred că ar putea fi victimă a regimului comunist Fan Bingbing (37 ani), una dintre cele mai cunoscute și bine platite actrițe din China, a disparut de 3 luni, iar unii fani susțin ca aceasta ar putea fi in inchisoare. Daca la Hollywood ar fi ușor imposibil ca un astfel de lucru sa se intample, in China, Fan Bingbing nu e prima persoana publica disparuta fara urma. Conform CNN , actrița ar fi disparut acum aproximativ 3 luni, exact in mijlocul unui scandal in care mai multe celebritați erau implicate, un scandal legat de evaziunea fiscala facuta de unele vedete. Acesta este și motivul pentru care unii fani se tem ca Bingbing sa nu fi fost inchisa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

