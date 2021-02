Stiri pe aceeasi tema

- O casa in stil victorisan veche de 139 de ani din San Francisco are, a fost mutata cu o platforma mai bine de 500 de metri, potrivit www.sfchronicle.com . Operațiunea a costat 400.000 de dolari MOVING DAY: After 139 years at the same San Francisco address, this two-story Victorian house has a new location.…

- Strazile din Lugoj sunt pline de gropi, iar peisajul este identic cu cel din timpul mandatelor lui Boldea. Primarul Claudiu Buciu considera ca interventiile in carosabil nu mai suporta amanare si a convocat joi dimineata mai multi sefi din primarie pentru a gasi solutii rapide ca lucrarile sa fie demarate…

- Dupa ce a discutat, miercuri, cu reprezentanții Asociațiilor Orașelor, Municipiilor și Comunelor din Romania, liberala aflata in fruntea Ministerului Muncii a facut public faptul ca se pregatește o campanie de evaluare a ajutoarelor sociale. Procedura vizeaza situația din intreaga țara, iar de evaluare…

- Primaria orașului Rașnov pregatește o aplicație pentru locuitorii care vor sa reclame probleme sau au nevoie de ajutorul autoritaților locale. Sesizarile vor fi trimise cu ajutorul telefonului mobil și pot fi sub forma de text sau fotografii, relateaza Mediafax. Primaria Rașnov anunța ca de…

- Pentru ziua de luni, 21 decembrie 2020, de la ora 16, se convoaca ședinta publica ordinara a Consiliului Local al Municipiului Gherla, in sala de spectacole a Casei de Cultura a Municipiului Gherla. Proiectul ordinii de zi 1.Referat și proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale…

- O mutare reprezinta un efort pe care ești nevoit sa-l faci, de cele mai multe ori fara tragere de inima. Mutarea necesita timp de planificare, recuzita și echipamente, un vehicul incapator și mult ajutor. Exista uneori momente cand prietenii nu te pot ajuta exact cand dorești, sau nu deții toate echipamentele…

- In fiecare casa este nevoie de mai mult spațiu. Indiferent cat de mic este apartamentul in care locuiești sau cat de ofertanta este vila pe care tocmai ai cumparat-o, necesitatea maximizarii fiecarui colțișor, pentru a face casa mai primitoare și mai aerisita, este inevitabila.Nu este complicat sa inveți…

- „Gradinile Senatului – Memorial Uranus” este numele proiectului prin care Senatul Romaniei isi propune sa reconstruiasca simbolic strazi si cladiri existente pe Dealul Uranus pana la demolarea lor pentru a se ridica Palatul Parlamentului, informeaza Agerpres, citata de Basilica.ro. Conturul…