Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar a petrecut zile de neuitat in Dubai, acolo unde a fost ceruta in casatorie. Cantareața și-a uimit admiratorii cu cele mai noi imagini in care apare cu un inel cu diamant pe deget.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Maria Constantin a marturisit ca și-a ales rochia de mireasa inainte de a fi ceruta in casatorie. De altfel, artista a vorbit și despre nunta, insa nu a oferit prea multe detalii despre marele eveniment din viața ei și a iubitului ei. Iata ce a marturisit cantareața!

- Crina Matei a adoptat o fetița! In exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața a oferit primele declarații despre gestul ei nobil. Artista a ales sa devina mama in secret. Ce a marturisit despre copilul ei.

- O cantareața celebra din Romania a fost implicata intr-un scandal de proporții, care s-a lasat cu acte de violența. Artista a povestit totul la Antena Stars, unde a menționat ca barbatul iși dorește, de fapt, o relație cu ea.

- Ieri, 2 noiembrie, s-a zvonit ca vedeta Cristina Cioran și Alex, tatal fiicei sale, s-ar fi desparțit. Pe seara, pentru Antena Stars, Cristina a confirmat ca ea și partenerul nu mai formeaza un cuplu. Cei doi aveau planuri de nunta, chiar pe 20 octombrie Cristina Cioran a fost ceruta in casatorie. „Am…

- Roxana Dobrițoiu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Adi, și are planuri serioase in acest sens. Cantareața a oferit detalii despre nunta, in exclusivitate pentru Antena Stars. Tanara a dezvaluit cum iși dorește sa fie marele eveniment.

- Roxana Dobrițoiu a decis sa-i mai dea o șansa partenerului ei de viața, iar cei doi s-au impacat și deja iși fac planuri de viitor. Aceștia locuiesc impreuna, iar cantareața și iubitul sau iși spun deja ”soț și soție”, cu toate ca Roxana nici nu a fost inca ceruta de soție. Reporterii Spynews.ro au…

- Maria Constantin a surprins pe toata lumea atunci cand a dezvaluit faptul ca nunta sa nu va avea parte de tradiții. Cantareața de muzica populara a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, care este motivul pentru care a interzis acest lucru la nunta ei, dar și care va fii tema petrecerii marelui…