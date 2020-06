Stiri pe aceeasi tema

- Bobana Velickovic, campioana europeana la proba de pistol cu aer comprimat 10 metri, a murit la doar 31 de ani, din cauza unor complicații suferite la naștere. Federația Internaționala de Tir a anunțat ca sportiva „a decedat dupa o scurta suferința. Deși ne-a parasit prea devreme, Bobana Momcilovic…

- Australianul Nick Kyrgios (25 de ani, 40 ATP) a criticat inca o data comportamentul lui Novak Djokovic (33 de ani, 1 ATP) și al celorlalți jucatori care au participat la Adria Tour, competiție in urma careia a existat un val de imbolnaviri cu coronavirus. CONTEXT: Novak Djokovic a organizat in Serbia,…

- Patru dintre cei opt jucatori de tenis care au participat la turneul Adria Tour organizat de Novak Djokovik in Serbia și Croația sunt infectați cu coronavirus. Au mai fost infectate soțiile a doi dintre ei (una fiind insarcinata), plus antrenori și membri ai staff-ului organizatoric. Numarul spectatorilor…

- Novak Djokovic a fost depistat pozitiv cu coronavirus! E știrea care a zguduit tenisul mondial in cursul zilei, sarbul fiind cel mai important nume din sportul sau care ajunge sa fie infectat cu COVID-19. CONTEXT: Novak Djokovic a organizat in Serbia, la Belgrad, și in Croația, la Zadar, un turneu…

- Novak Djokovic a refuzat sa fie testat pentru Covid-19 în Croația, cu toate ca Marko Paniki, preparatorul sau fizic, a fost infectat cu noul coronavirus. De asemenea, pe lista celor gasiți pozitiv se mai afla Grigor Dimitrov și Borna Coric.Distanțarea sociala nu a prea existat la Adria Tour,…

- Laura Cupșa, 29 de ani, e campioana mondiala la fitness și impresioneaza pe rețelele de socializare, și nu numai, prin forma sa extraordinara. Sportiva incearca sa ii determine și pe alții sa duca o viața sanatoasa și sa faca sport, așa ca posteaza frecvent video-uri in care exemplifica diverse exerciții…

- Sportiva franceza Clarisse Agbegnenou, cvadrupla campioana mondiala la judo (categoria 63 kg), este de acord cu ministrul francez al Sportului, Roxana Maracineanu, "in privinta faptului ca sanatatea publica are prioritate inaintea oricarei alte activitati", informeaza cotidianul sportiv L'Equipe.…