- Parteneri economici ai Rusiei sunt, in mod neașteptat, mai multe țari din NATO. Pe primul loc in topul exporturilor din Rusia este China. Dar pe urmatoarele locuri, dupa China, figureaza Olanda, Germania, Belarus și Turcia. Exact aceasta ordine este prezentata intr-o analiza publicata de GZERO Media…

- Premie rul Nicolae Ciuca s-a intalnit, seara precedenta, cu presedintele Comisiei Europene (CE) , Ursula von der Leyen , pentru a discuta despre situatia de securitate in Ucraina si gestionarea fluxului de refugiati.Potrivit unui comunicat al Guvernului, vizita la Bucuresti a presedintei Comisiei confirma…

- Un analist de la Royal United Services Institute (RUSI) a declarat pentru Reuters ca Rusia trece la „tactici mai brutale” dupa ce a descris invadarea Ucrainei drept o „operațiune prost executata”. Cercetatorul in domeniul securitații europene la RUSI, Ed Arnold, a spus ca schimbarea de tactica a avut…

- Rusia a trimis parașutiști in Harkov, care s-ar afla acum pe strazile orașului. Presa din Ucraina și din Occident relateaza ca, miercuri dimineața, parașutiști ruși au fost vazuți pe strazile orașului Harkov. Nu este clar cum au ajuns aceștia in localitate, in condițiile in care lansarea de parașutiști…

- Garniturile CFR Calatori au fost suplimentate cu vagoane pentru a asigura calatoriile gratuite pentru refugiatii din Ucraina, potrivit ministerului transporturilor. „CFR sprijina si acum. S-au suplimentat toate garniturile de tren dinspre Suceava. Vin cinci garnituri de tren zilnic. Pe fiecare din aceste…

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei vine in Republica Moldova, au anunțat oficiali de la Chișinau. Vizita se desfașoara pe parcursul zilei de marți, 15 februarie 2022. Oficialul rus va discuta cu secretarul de stat Ruslan Bolbocean, din Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene de la Chișinau.…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat luni cetatenilor moldoveni in legatura cu situatia din regiune, asigurandu-i ca autoritațile „sunt cu ochii pe Ucraina” si indemnandu-i sa ramana uniti si sa nu se lase manipulati de propaganda care dezbina, relateaza Deschide.md. „Impreuna cu…

- Rusia susține ca nu ea, ci Statele Unite pregatesc o invazie in Ucraina, care ar finaliza cele mai recente declarații ale Occidentului. O ipoteza privind așa-zisele pregatiri ale SUA a fost lansata de Dmitry Polyansky, prim – adjunct al reprezentantului Rusiei la ONU. Dmitry Polyansky a reacționat la…