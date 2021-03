Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 2 ani și mama sa au fost raniți, vineri dimineața, dupa ce o bucata de gheața desprinsa de pe un TIR a cazut peste mașina in care se aflau cei doi, pe DN 1, in zona localitații Loloiasca, din județul Prahova. Potrivit ISU Prahova, bucata de gheața a cazut de pe un TIR peste un…

- O persoana a ramas incarcerata intr-o mașina care s-a rasturnat intr-o rapa din padurea Baisa din județul Botoșani. Victima a fost scoasa din autoturism de șoferii care au vazut accidentul, informeaza Mediafax. Accidentul rutier a avut loc duminica in padurea Baisa. Probabil, din cauza vitezei…

- Un baiat de 14 ani a cazut intr-un lac din localitatea Cipau, judetul Mures, si a intrat sub gheata, el fiind scos in stare de inconstienta.Pompierii mureseni au fost anuntati de faptul ca un minor a cazut intr-un lac din localitatea Cipau.La fata locului s-au deplasat pompierii militari de la Detasamentul…

- F. T. Ieri dimineata, un echipaj SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova s-a deplasat de urgenta in satul Catunu (comuna Berceni), pentru a acorda primul ajutor pasagerilor dintr-un autoturism care s-a rasturnat. Reprezentantii institutiei au precizat…