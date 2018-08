Stiri pe aceeasi tema

- O britanica a fost salvata la zece ore dupa ce a cazut in mare in largul Croatiei de pe un vas de croaziera. Femeia, care se afla pe nava de croaziera, a ajuns in Marea Adriatica, sambata, putin i...

- Oficialii sustin ca ea a fost salvata la 10 ore dupa ce a cazut in Marea Adriatica, la aproape 100 de km distanta de tarm, potrivit news.ro. Femeia in varsta de 46 de ani, care se afla pe nava de croaziera Norwegian Star, a fost transportata la spital.

- Tanarul a cazut accidental din camera sa, din hotelul Anfi Del Mara, a informat, miercuri, publicatia locala La Provincia. Personalul hotelului s-a mobilizat pentru salvarea tanarului despre care se credea ca nu va supravietui dupa ce cazuse de o asemenea inaltime, informeaza Belga. Citeste…

- Un baiat care locuia in Rugby, Anglia, pe numele sau Matt Merry, nu isi poate aminti perfect cuvintele mamei sale cand i-a spus ca are HIV. Tot ce isi aminteste este ca nu a stiut cum sa reactioneze, cel putin nu la inceput, in fata mamei sale

- Hotii de lemne nu iarta nici macar padurile protejate ale Romaniei si sunt din ce in ce mai agresivi. In Parcul National Muntii Rodnei, padurarii si jandarmii au fost amenintati de cativa barbati pe care i-au prins ca taiau lemne ilegal.

- Un baiat de 14 ani a cazut intr-o balta privata de pescuit din Chelmac. Pompierii aradeni au fost chemati sa-l caute. „Baiatul a fost scos din balta. Este vorba despre o balta privata de pescuit, dimensiuni aproximativ 5x20 metri si adanca de trei metri. Se executa manevre de resuscitare”, a declarat…

- Președintele Comisiei pentru legile Justiției Florin Iordache a fost invitat, saptamana viitoare, la ședința plenara a Comisiei de la Veneția, cu scopul de a lamuri eventualele nelamuriri privind modificarile aduse celor trei legi ale Justiției: legea privind statutul magistraților, legea privind Organizarea…

- O femeie din satul Balatina, raionul Glodeni, a scapat ca prin minune, dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de 20 de metri. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei cinci. La fata locului au intervenit salvatorii, care au scos femeia din apa.