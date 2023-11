Stiri pe aceeasi tema

- Un locuitor din Coșnița a gasit in gradina o bomba de 500 de kilograme, conform Biroului de Reintegrare (BPR). Cazul a fost raportat pe 7 noiembrie. Cetațeanul a facut descoperirea in timp efectua anumite lucrari. El a anunțat imediat poliția din localitate, iar geniștii Armatei Naționale au examinat…

- Genistii Armatei Nationale au indeplinit 13 misiuni de deminare pe parcursul lunii octombrie, curent. Au fost depistate și neutralizate 19 obiecte explozive și 1251 cartușe, datate din perioada celui de-al doilea razboi mondial. Obiectele periculoase au fost descoperite in raioanele Cimișlia, Hincești,…

- Un tragic accident rutier s-a produs in județul Tulcea, acolo unde un barbat de 54 de ani, aflat la volanul unei ambulanțe a Serviciului privat de ambulanța Ialomița, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul. Impactul a avut consecințe grave, soldandu-se cu decesul unui pasager de 60 de ani aflat…

- Un proiectil exploziv, de calibrul 100 mm, a fost gasit, in aceasta dupa amiaza pe un teren din localitatea Mihai Bravu. Un proiectil exploziv, de calibrul 100 mm, a fost gasit, in aceasta dupa amiaza pe un teren din localitatea Mihai Bravu. Cel mai probabil proiectilul a fost scos la suprafata in urma…

- Genistii Armatei Nationale au neutralizat, in luna septembrie curent, 72 de obiecte explozive pe intreg teritoriul tarii. Potrivit ofiterului superior din cadrul Serviciului geniu, maior Ivan Cornegruta, in perioada respectiva, geniștii militari au executat 12 misiuni de deminare, noteaza Noi.md. {{705345}}In…

- Geniștii din cadrul Brigazii de Infanterie Motorizata "Moldova" au inceput saptamina cu o misiune deminare in satul Egorovca, raionul Falești, anunța Noi.md O bomba de aruncator, calibru 50 mm, a fost depistata de catre localnici in timpul lucrarilor agricole. Obiectul exploziv data din perioada celui…

- Militari din cadrul Forțelor Aeriene Romane au identificat, in timpul unei misiuni, elemente ale unei posibile drone, identificate in zona Nufarul și Victoria. ”Echipajul unui elicopter IAR 330 Puma al Fortelor Aeriene Romane, din Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, a identificat miercuri, 13 septembrie,…

- Un barbat s-a apucat sa sape in gradina casei sale și, dupa un timp, ceva neașteptat a aparut. Cand au descoperit ce a „ascuns” omul in curte, toți vecinii au venit sa vada „minunea” cu ochii lor. Chiar in spatele gardului, omul și-a facut un adevarat paradis.