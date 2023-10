Stiri pe aceeasi tema

- O noua bomba de tip aruncator calibru 120 mm a fost descoperita pe raza Resitei. Pirotehnistii s-au deplasat si au ridicat munitia in vederea distrugerii ulterioare. Specialiștii pirotehnici din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Semenic” Caras-Severin au fost solicitați sa intervina…

- In dupa amiaza si seara zilei de luni, 23 octombrie a.c., pompierii militari bihoreni au intervenit in comuna Sanmartin, pentru asanarea unei munitii ramase neexplodate si in localitatea Nojorid, pentru stingerea unui incendiu. Pompierii militari au identificat o bomba, de calibru 82 de milimetri, provenita…

- Pirotehnistii din cadrul ISU Semenic Caras-Severin au intervenit ieri pentru o noua misiune de asanare a teritoriului de muniția ramasa neexplodata. O noua bomba aruncator calibru 120 mm, a fost descoperita in zona Mociur, din municipiul Reșița. Munitia a fost cercetata, identificata, ridicata, transportata…

- Caz șocant in Piatra Neamț! O eleva a Liceului Teologic Ortodox a fost gasita fara suflare, in cada. Cei care au descoperit trupul neinsuflețit al tinerei in varsta de 17 ani au fost chiar parinții ei care au alertat autoritațile.

- Tatal ei susține ca este posibil ca fiica sa sa fi fost in depresie sau sa fi consumat prea mult alcool in momentul tragediei. Artista a fost gasita fara viața in dimineața zilei de joi, 28 septembrie, in zona Mamaia Nord. Trupul neinsuflețit a fost descoperit de cațiva turiști care au alertat imediat…

- O bomba de aruncator, de calibrul 120 mm, ramasa neexplodata, a fost ridicata joi, din Resita, de specialistii pirotehnisti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, dupa ce munitia a fost descoperita in timpul efectuarii unor lucrari de infrastructura in zona Mociur.

- CARAȘ-SEVERIN – Lucrarile la infrastructura continua sa scoata la iveala „comori“ de nedorit. De aceasta data, bomba n-a fost gasita pe traseul tramvaiului, ci in Mociur! Nu mai puțin de 15 situații de urgența au fost inregistrate de pompierii militari carașeni in 14 septembrie, 14 dintre acestea fiind…

