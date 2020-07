O blonda cu casti intra intr-un coafor O blonda cu caști intra intr-un coafor, sa se tunda. Se așeaza pe scaun, si zice: – Vreau sa ma tund. – Trebuie sa-ți dai jos caștile, ii spune frizerița. – Nu, nu pot sa fac asta! Daca mi-aș scoate caștile, aș muri! Frizerița incepe sa o tunda pe unde mai putea, fara sa-i scoata caștile. Cand vede ca nu mai avea ce sa mai tunda, ii spune blondei: – Gata, nu se mai poate, tre’ sa-ți scoți caștile! – Nu, nici gand! Daca mi le scot, sigur o sa mor! Mai tunde ea ce mai tunde, și la un moment dat ii scoate caștile. Blonda mai trage o data aer in piept, dupa care cade jos moarta. Curioasa, frizerita… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

