Naomi Campbell, in varsta de 50 de ani, si-a surprins fanii dupa ce a anuntat ca a devenit mama: anunțul l-a facut pe conturile sale de Instagram si Twitter. Vestea a surprins pe toata lumea, avand in vedere ca supermodelul nu a dezvaluit ca este insarcinata. De asemenea, nu se știe daca Naomi se afla intr-o relatie si, desigur, cine este tatal copilului. Intr-o postare pe Instagram, cu o poza in care tine piciorusele bebelusului in mainile sale, Naomi Campbell a scris: „O binecuvantare minunata m-a ales sa-i fiu mama. Sunt atat de onorata sa am acest suflet in viata mea. Nu am cuvinte sa descriu…