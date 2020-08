Stiri pe aceeasi tema

- Pe vremuri cafeaua se savura, timpul acordat acestui tabiet era bine dozat și indelung apreciat. Mai nou, bem cafeaua pe fuga, in metrou, in autobuz sau la birou. Ce ați zice insa daca v-ați oferi un pic de vreme pentru a savura cafeaua perfecta, cu gust 100% ARABICA, o cafea precum cea de la Fortuna…

- Apa calda cu lamiie in fiecare dimineața, iata de ce nu trebuie sa iți lipseasca. Aceasta bautura inlocuiește cu succes cafeaua și are o multitudine de beneficii pentru sanatate. Iata ce se intimpla daca bei apa calda cu lamiie in fiecare zi, timp de opt saptamini. Inlocuiește cafeaua sau ceaiul de…

- Cei trei factori principali de care trebuie sa tii seama in prepararea cafelei sunt: cat de fin sunt macinate boabele, calitatea apei, fierberea. Macinatul boabelor Nu folosi cafea solubila. Cumpara boabe de cafea și macina-le acasa chiar inainte de a pregati cafeaua, pentru a-si pastra…

- Cafeaua, bautara cu care mulți ne incepem ziua și, uneori, nopțile, este de mai multe tipuri, putand fi preparata in mod diferit, rezultand, la final, gusturi variate. In articol gasiți informații despre deosebirile boabelor de cafea, la ce sa fim atenți cand cumparam și o preparam, in funcție de…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, a precizat ca institutia pe care o reprezinta asteapta un ”raspuns realist și ințelept” din partea Executivului. Banescu este de parere ca revenirea credinciosilor in interiorul bisericilor este justificata in acest moment, precizand ca…

- Oamenii au infruntat apa din cele mai stravechi timpuri, incepand cu perioada preistorica. Inclusiv in Romania s-au gasit dovezi ca diverse metode existau cu multa vreme in urma. Natația, ca activitate de performanța, s-a raspandit incepand cu prima parte a secolului al XIX-lea, cand era practicat procedeul…

- Subiectul zilei - invitat Ștefan Popescu, analist de politica externa Foto: Arhiva. Realizator: Bun gasit, stimați ascultatori! Ne dorim o abordare pozitiva a relației cu Ungaria - spune ministrul de externe Bogdan Aurescu - iar omologul sau ungar, Péter Szijjártó, afirma ca…

- Charlie Ottley a devenit un adevarat ambasador al turismului in Romania și acum lucreaza la un nou proiect, care urmeaza sa fie urmarit pe Digi24, din 1 iunie. ”Am decis sa demaram o campanie și sa strangem bani pentru o campanie de o luna care sa fie difuzata de BBC World News in America, in Europa…