O bătrână din Prahova a găsit 20.000 de lei la gunoi. Geanta cu bani, darul de nuntă pierdut de doi tineri Deși are o pensie de doar 500 de lei, o batrana din Prahova a gasit o geanta cu bani la gunoi in care se aflau peste 20.000 de lei. Fara sa stea pe ganduri, femeia de 81 de ani a predat bunul gasit la Poliție. Cei care o pierdusera sunt doi tineri proaspat casatoriți care și-au pus bine o parte din banii de la nunta. Mireasa a facut, insa, curațenie, și a aruncat și geanta la gunoi. Floarea Dragan are 81 de ani și este din comuna prahoveana Paulești. Pensionara a impresionat o comunitate intreaga, dupa ce a gasit la gunoi o geanta cu bani și a predat-o Poliției, potrivit Știrile TVR . „Am luat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

