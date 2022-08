Stiri pe aceeasi tema

- O barca de lemn, cu zeci de migranti la bord, a fost identificata, vineri, de Garda de Coasta in apropiere de statiunea Vama Veche. Politistii din cadrul Garzii de Coasta au depistat ambarcatiunea la bordul careia se aflau zeci de migranti, la aproximativ 30 de mile marine est de statiunea Vama Veche.…

- Nave ale Garzii de Coasta Constanta si ale ARSVOM intervin, vineri, pentru salvarea unei nave cu migranti, la bordul careia se afla 60-80 de persoane, intre care si copii. Ambarcatiunea este adusa in Portul Constanta, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O barca de lemn, cu zeci de migranti la bord, a fost identificata, astazi, de Garda de Coasta in apropiere de statiunea Vama Veche.Politistii din cadrul Garzii de Coasta au identificat, in aceasta dimineata, o ambarcatiune la bordul careia se aflau zeci de migranti, la aproximativ 30 de mile marine…

- O ambarcatiune cu migranti a fost identificata la aproximativ 30 mile est de Vama Veche.La operatiunea de salvare remorcare si aducere in Portul Constanta au participat nava Sar Artemis, apartinand ARSVOM, si nava Garzii de Coasta Constanta.Nava identificata este din lemn si are circa 14 metri lungime,…

- Polițiștii de frontiera de la Vama Nadlac, din Aad, au prins 60 de cetațeni din Turcia, Siria, Somalia și Bangladesh care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunși in trei TIR-uri. 40 dintre ei erau ingheuiți intr-un singur camion, printre profile de aluminiu. Noaptea trecuta, in vama…

- Politistii de frontiera au depistat 17 cetateni din Turcia, Siria, Bangladesh, Pakistan și Nepal, care incercau sa treaca ilegal frontiera, ascunsi intr-un autocar și un automarfar incarcat cu ambalaje.

- Zeci de migranti, aflati la bordul unei ambarcatiuni in Marea Neagra, au fost salvati de politistii de frontiera de la Garda de Coasta. Ei se aflau intr-o nava pescareasca, ce venea din Turcia, aceasta era supraaglomerata si nu era echipata cu mijloace de salvare pentru persoanele aflate la bord,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea, au descoperit in Portul Constanta, intr un container sosit din China, 10416 jucarii, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala al…