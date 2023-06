O operațiune derulata de catre oamenii legii spanioli – Garda Civila din Avila – a dus la destructurarea unei rețele specializate in furtul de cabluri din cupru. S-au facut mai multe arestari. Iar din cate s-a aflat, prejudiciul in acest caz depașește un milion de euro. Operațiunea „Manqueospese”, condusa de Unitatea de Poliție Judiciara și […] The post O banda de romani vizata de o ancheta majora. S-au furat zeci de kilometri de cablu din cupru, in Spania. Paguba sare de 1 milion de euro! first appeared on Ziarul National .