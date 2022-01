O bandă de români și italieni a creat haos la metroul din Roma – s-au tras focuri de armă Un grup de romani si italieni au semanat teroare in randul pasagerilor la metroul din Roma. Linistea de la metroul din Roma a fost stricata vineri seara, dupa ce un grup de tineri romani si italieni au atacat mai multi pasageri, cat si pe agentul de paza al statiei, care a fost nevoit sa traga cateva focuri de arma pentru a restabili ordinea. Tinerii au intrat la statia de metrou Rebibbia, sub influenta bauturilor alcoolice, iar martorii cred ca ar fi consumat si substante interzise. Grupul a sarit peste poarta de acces a metroului, intreaga scena fiind suprinsa pe camerele de supraveghere, relateaza… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

