Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul și trei angajați ai caminelor private de batrani aflate pe Calea Giulești din București au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au fost acuzați ca au batut persoanele internate in aceste centre și le-au forțat sa le dea bani. In urma acțiunii polițiștilor, opt persoane…

- Mai multi varstnici de la doua camine private din sectorul 6 al Capitalei au fost sechestrati, agresati si santajati de mai multe persoane angajate la cele doua centre. Patru persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, doua dintre acestea fiind prinsein flagrant cand obligau o persoana in…

- Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, in Capitala, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de inselaciune, cu 230 de biciclete,…

- Grasu XXL a intrat in conflict cu un spectator, iar momentul a fost surprins de fanii prezenti la concert. Imaginile au ajuns apoi pe internet si, ulterior, in atentia Politiei. Acum oamenii legii fac cercetari in acest caz, cantaretul fiind acuzat ca l-a amenintat pe tanarul respectiv, la un concert…

- Ancheta penala in cazul primului pacient din Romania diagnosticat cu variola maimuței. Tanarul a refuzat sa dea informații privind posibili contacți. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis o ancheta penala in cazul primului pacient din Romania diagnosticat cu variola maimuței, dupa ce tanarul…

- O femeie din Bucuresti este banuita de savarsirea infractiunii de inselaciune, prin vrajitorie, potrivit unui comunicat al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). Ea ar fi determinat o persoana sa ii ofere mai multe sume de bani si diferite bunuri de valoare, prejudiciul cauzat…

- Vineri, 6 mai a.c., politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au prins in flagrant un barbat, in varsta de 51 de ani, imediat dupa savarsirea unei infractiuni de furt, dupa ce ar fi sustras un portofel din geanta unei tinere, in timp ce se aflau in apropierea unei statii de…

- Polițiștii din Capitala au pus in aplicare, vineri dimineața, 8 mandate de aducere intr-un dosar de proxenetism și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, potrivit unui comnicat al Poliției, citat de G4Media . Printre cei reținuți se numara și „Bebino”, șeful Clanului Sportivilor. Interlopul…