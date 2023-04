Stiri pe aceeasi tema

- O bacterie rara depistata in picaturi pentru ochi este la originea a catorva zeci de cazuri de infecție, de pierderea a vederii și chiar a decesului unei persoane, in Statele Unite. Intre timp, medicamentul a fost retras de la vanzare, transmite agenția Belga. Picaturile respective (”Artificial Tears…

- In trimestrul IV 2022: – numarul mediu de pensionari a fost de 4992 mii persoane, in scadere cu 4 mii persoane fata de trimestrul III 2022; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4604 mii persoane, in creṣtere cu o mie persoane faṭa de trimestrul precedent, potrivit INS;…

- Polițiștii și procurorii au facut șapte percheziții domiciliare in Ramnicu Valcea, la cererea autoritaților judiciare americane, fiind vizat un grup infracțional organizat care ar fi comis zeci de furturi in SUA de la persoane in varsta, care erau deposedate, uneori prin violența, de bijuterii și bani.…

- Sursa: Shutterstock Pe masura ce oamenii imbatranesc, adesea au nevoie de mai multa asistența in activitațile zilnice, cum ar fi igiena sau imbracarea, deplasarea sau chiar gestionarea medicamentelor. Pentru mulți dintre aceștia, un camin de batrani poate oferi sprijinul și ingrijirea necesare, mai…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC) a emis o avertizare cu privire la creșterea numarului de imbolnaviri cu Shigeloza, o infecție acuta a intestinului produsa de Shigella sp, și in cazul carora antibioticele nu mai au niciun efect. Shigella este o bacterie care se…

- Membrii Adunarii Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților s-au intrunit sambata, 28 ianuarie 2023, in ședința anuala de lucru, in cadrul careia s-a prezentat bilanțul intregii activitați a eparhiei in anul 2022 și prioritațile pentru anul 2023. Administrația Eparhiala și-a propus pentru acest…

- In aceasta dimineata, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr o casa, pe strada Ramadan din municipiul Giurgiu., informeaza ISU Giurgiu. Incendiul se manifesta violent, cu degajari de fum, iar casa se afla in imediata apropiere a unui camin pentru persoane…