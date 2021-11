Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta care lucra la un cabinet medical de familie din Ionești, Gorj, este cercetata penal și acuzata de luare de mita, dupa ce ar fi eliberat mai multe certificate verzi false. Femeia primea intre 500 și 1500 de lei de la fiecare pacient, potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul…

- O asistenta medicala din judetul Gorj a fost retinuta pentru 24 de ore, fiind suspectata ca a luat mita de la cel putin 22 de persoane pentru a le elibera adeverinte de vaccinare, fara ca persoanele sa fi fost imunizate, potrivit news.ro. Femeia, responsabila cu vaccinarea celor dintr-o comuna…

- Alaturi de cei patru inculpati – doi asistenti medicali, un brancardier și un instalator -, in dosar sunt și zeci de suspecti Violeta Stoica Florin Tanasescu Grupuri de zeci de persoane erau programate la vaccinarea fictiva care se derula in centrul Rachieri din comuna Valea Calugareasca. Sunt zeci…

- Guvernul Republicii Moldova urmeaza sa aprobe astazi, in cadrul ședinței, proiectul de hotarire propus de Ministerul Sanatații privind indemnizația unica in marime de 16 mii lei pentru medicii vaccinați. La fel și acordarea indemnizației unice in marime de 100 mii lei pentru personalul implicat nemijlocit…

- Care va fi sfarșitul pandemiei de Covid-19. Patru SCENARII schițate de experți Care va fi sfarșitul pandemiei de Covid-19. Patru SCENARII schițate de experți La sfarșitul lunii iulie, revista Lancet a publicat un articol semnat de vreo 30 de oameni de știința și care analizeaza direcțiile pe care ar…

- Medicii din județul Bacau spun ca, de la inceputul valului 4, DSP-ul le cere probe din testarea Covid pentru secvențierea variantei virusului doar de la persoanele vaccinate. Probabil ca la fel se procedeaza și in celelalte județe, cu scopul de a verifica efieciența vaccinului in cazul Delta. Pe de…

- Ministerul Sanatatii a aprobat ca spitalele care au in structura sectii sau compartimente cu profil pediatric, sa poata asigura asistenta medicala și pentru insotitorii care sunt cazuri suspecte și confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS CoV-2. Astfel, parinții vor putea fi tratați la pediatrie,…

- O echipa medicala formata din cinci medici și opt asistenți medicali a fost trimisa in sprijin in Tunisia, pentru a sprijini autoritațile in lupta contra SARS-CoV-2, iar in doar șase ore echipa a vaccinat 2.500 de tunisieni. Potrivit RoVaccinare, 2.500 de tunisieni au fost vaccinați in doar…