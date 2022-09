Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ucrainene au inregistrat o „victorie substantiala” prin spargerea liniilor rusești in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei.

- Regiunea Herson din sudul Ucrainei va fi „eliberata definitiv" de fortele ruse pana in septembrie, a declarat duminica un oficial local, relateaza AFP. „Putem spune ca regiunea Herson va fi cu siguranta eliberata pana in septembrie si toate planurile ocupantilor vor esua", a declarat intr-un interviu…

- ”Asta confirma vointa autoritatilor ucrainene de a crea conditii ale unei catastrofe nucleare nu doar pe teritoriul lor, ci in toata Europa”, acuza intr-o conferinta de presa saptamanala o purtatoare de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Zaharova nu anunta insa pagube care sa puna…

- Obuzele ucrainene au avariat grav podul cu o importanta strategica Antonivskii din regiunea Herson, controlata de Rusia, din sudul Ucrainei, au declarat autoritatile regionale instalate de Moscova, relateaza Reuters. Podul - unul dintre cele doua puncte de trecere pentru fortele ruse catre teritoriul…

- Cinci ucraineni care erau detinuti de catre armata rusa in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au fost eliberati in urma unei "operatuni speciale" a serviciilor militare ucrainene de informatii, anunta marti Kievul, relateaza AFP. "In cursul unei operatiuni speciale (...), in teritorii ocupate temporar…

- Rusia deține inițiativa in estul Ucrainei, dar ii va fi greu sa avanseze dincolo de Donbas, iar Kievul are inca șansa de a lansa o contraofensiva de succes, cred analiștii și oficialii citați de New York Times. Avril Haines, șefa comunitații naționale de informații din SUA, a enunțat zilele trecute…

- Armata ucraineana a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, o baza militara rusa din Melitopol, un oras din sudul Ucrainei controlat de fortele de la Moscova, a anuntat primarul aflat in exil, scrie AFP. Astazi, fortele militare ucrainene au distrus una dintre bazele militare rusesti” din oras,…

- Armata ucraineana a anuntat ca a provocat „pierderi semnificative” fortelor rusesti dupa ce a lansat mai multe atacuri aeriene asupra Insulei Serpilor. Anuntul a venit dupa ce Moscova a spus marti ca a respins o tentativa „nebuneasca” de recucerire a acestei stanci strategice din Marea Neagra.