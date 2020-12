Stiri pe aceeasi tema

- La videoconferinta care va fi transmisa live de televiziunea Profit.ro TV, pe pagina si pe pagina de vor participa dezvoltatori imobiliari, primari, consultanti, experti in dezvoltare si mobilitate urbana. Evenimentul are ca teme principale: Politica nationala urbana a Romaniei. Principalele necesitati…

- Desi are radacini inca din 1991, IULIUS este o prezenta sub acest nume pe piata de real estatedin 2000, atunci cand inaugura primul mall din afara Capitalei. Tot de atunci realizeaza celemai ambitioase proiecte de regenerare urbana, care au devenit ancore pentru comunitate sisurse de dezvoltare pentru…

- Stațiile de monitorizare a calitații aerului din Romania – cele din rețeaua naționala – au un rol clar: acela de a masura nivelul unor poluanți, pentru ca datele sa ajunga ulterior la public, dar și la autoritațile europene. Inainte, datele brute venite din stații trec prin mainile operatorilor locali…

- Pentru ca multe facultați fac cursuri online, cel puțin in primul semestru, unii aleg sa ramana acasa. Din acest motiv, tabloul imobiliar in Cluj-Napoca, București, Iași sau Timișoara arata cu totul altfel decat in anii anteriori, scrie digi24.ro . Bucureștiul, la un pas de carantina. Anunțul premierului…

- Compania de Transport Public alaturi de Primaria municipiului Cluj-Napoca continua procesele de digitalizare și utilizare a tehnologiilor actuale pentru a imbunatați experiența calatorilor. Incepand de astazi, suita de instrumente inteligente dedicate serviciului public de transport urban din Cluj-Napoca…

- Alianța USR PLUS a caștigat categoric alegerile in Timișoara și a primit 55.155 de voturi in Timiș „pentru un proiect de guvernare locala ambițios”, dupa cum au transmis reprezentanții formațiunii intr-un mesaj pe pagina de Facebook a partidului. „Urmeaza sa voteze decizii importante care au nevoie,…

- SCM Timisoara a emis o adresa catre FR Rugby, in care a anunțat ca nu se prezinta la meciul cu Baia Mare de peste doua zile, indiferent de consecinte. Asta desi DSP Timis le-a dat „verde” banatenilor sa participe la jocul din Cupa Romaniei, dupa ce in cadrul lotului a fost depistat si un al doilea caz…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat, astazi, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in cadrul careia s-a luat Hotararea privind schimbarea scenariului pentru desfașurarea cursurilor la Liceul Teologic Penticostal Logos din Timișoara, județul Timiș. „Se suspenda temporar activitațile…