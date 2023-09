Stiri pe aceeasi tema

- Apple a eliminat aplicația creata de Andrew Tate, dupa ce fusese criticata ca incurajeaza misoginismul, anunța The Guardian, citat de Mediafax.O firma de avocatura spunea ca aplicația Real World Portal incurajeaza misoginismul și ca exista dovezi care sugereaza ca este o schema piramidala ilegala.…

- Declarație șocanta din partea lui Tristan Tate. Fratele lui Andrew Tate, cunoscutul milionar care promoveaza conținut violent și misogin pe rețelele de socializare, in special pe TikTok, spune ca in Romania nu exista oamen idrogați pe strazi. Declarația lui Tristan Tate vine chiar in contextul in…

- Anumite alimente din dieta tipic britanica ar putea contribui la cresterea riscului de aparitie a unor boli cardiovasculare mortale, potrivit concluziilor formulate in doua studii recente, informeaza DPA, preluata de Agerpres. In cadrul a doua prezentari corelate care au fost facute la conferinta anuala…

- Un supermarket din Noua Zeelanda care experimenteaza utilizarea inteligenței artificiale pentru a genera planuri de mase a constatat ca aplicația sa bazata pe AI a propus cateva feluri de mancare neobișnuite, recomandand clienților rețete cu gaz de clor, care este mortal, "sandviciuri cu paine otravita"…

- Un turist din Anglia acuzat ca a vandalizat Colosseumul a declarat ca nu cunostea vechimea monumentului antic, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Ivan Dimitrov, un instructor de fitness in varsta de 27 de ani care locuieste in Bristol, a scris o scrisoare prin care i-a prezentat scuze primarului…