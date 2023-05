O ambulanță a distrus mai multe morminte dintr-un cimitir din Deva Mai multe morminte dintr-un cimitir din Deva au fost distruse de o ambulanța, dupa ce șoferul a uitat sa traga frana de mana. Ambulanța se deplasa la o urgența in afara orașului, pentru a ajuta o femeie care cuza dureri toracice și amețeli. Cand a coborat din mașina, șoferul a uitat sa traga frana de mana a autospecialei. Ambulanța a inceput sa se deplaseze in josul unui deal, a lovit gardul unui cimitir și cateva cruci de la morminte. Din pacate, ambulanta a suferit daune considerabile și va fi in service cel puțin o luna pentru reparații. Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara a demarat o… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

