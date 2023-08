Stiri pe aceeasi tema

- O barca in care se aflau opt persoane, intre care doi copii, s-a rasturnat duminica seara in Dunare, din cauza unei manevre gresite a celei care conducea ambarcatiunea, o femeie de 37 de ani din Galati. La testarea cu aparatul Drugtest, rezultatul a fost pozitiv. Polițiștii au deschis dosar penal Femeia…

- Barca, in care se aflau doi copii și 6 adulți, s-a rasturnat duminica seara, 27 august, in Dunare, dupa ce o femeie din Galați care o conducea a facut o manevra greșita. Femeia a fost testata de polițiști cu aparatul Drugtest, rezultatul fiind pozitiv la substanta Benzodiazepan, transmite News.ro.Barca…

- O barca in care se aflau 8 persoane, intre care doi copii, s-a rasturnat duminica seara in Dunare, din cauza unei manevre gresite a celei care conducea ambarcatiunea, o femeie de 37 de ani din Galati. La testarea cu aparatul Drugtest, rezultatul a fost pozitiv. Politistii din cadrul Sectiei Regionale…

- “Duminica, 27 august 2023, in jurul orei 20.27, polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Galați – Biroul Transporturi Navale Galați au fost sesizați prin intermediul unui apel la S.N.U.A.U. 112, despre faptul ca, pe fluviul Dunarea, o barca s-ar fi rasturnat, iar persoanele care…

- Dupa tragedia din 2 Mai, unde doi tineri au murit și cea din județul Alba, unde alți trei s-au stins din viața, un nou caz șocheaza Romania. O ambarcațiune cu 6 adulți și 2 copii la bord, s-a rasturnat in Dunare. Oamenii legii au descoperit ca femeia care o conducea era drogata.

- O ambarcațiune de agrement in care se aflau ;ase adulți și doi copii s-a rasturnat in Dunare, in zona cunoscuta sub denumirea Cotul Pisicii, din Galați. Polițiștii au deschis dosar penal, pentru ca cea care conducea barca ar fi consumat droguri.

- O ambarcațiune in care se aflau opt persoane, printre care doi copii, s-a rasturnat in fluviul Dunarea, la Cotul Pisicii (Galați). Polițiștii au aflat ca barca era condusa de o femeie de 37 de ani, care era drogata.

- O ambarcațiune de agrement in care se aflau 6 adulți și 2 copii s-a rasturnat in Dunare, in zona cunoscuta sub denumirea Cotul Pisicii, din Galați. Polițiștii au deschis dosar penal, pentru ca cea care conducea barca ar fi consumat droguri, informeaza Mediafax.Polițiștii din cadrul Secției Regionale…