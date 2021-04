Stiri pe aceeasi tema

- Toate navele aflate in asteptare in zona Canalului Suez, dupa esuarea navei portcontainer Ever Given pe 23 martie, au reusit pana sambata sa traverseze aceasta artera navigabila, fiind astfel incheiat blocajul in urma caruia sute de nave si-au intarziat calatoria.

- Toate navele aflate in asteptare in zona Canalului Suez, dupa esuarea navei portcontainer Ever Given pe 23 martie, au reusit pana sambata sa traverseze aceasta artera navigabila, fiind astfel incheiat blocajul in urma caruia sute de nave si-au intarziat calatoria, relateaza agentia Reuters. Ultimele…

- Cele 11 nave cu animalele exportate din Romania se afla in drum spre destinatie, respectiv tari din Golful Persic, cu ruta prin Canalul Suez, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Astfel, sase nave care au plecat din portul Constanta…

- Criza din Canalul Suez a fost rezolvata: dupa aproape o saptamana, cargoul care a blocat complet calea maritima a fost eliberat din capcana de nisip, in uralele oamenilor care au participat la operațiune.

- Blocata de cinci zile in Canalul Suez, nava cargo Ever Given aduce comertului mondial pagube de 400 de milioane de dolari pe ora. Peste 200 de nave sunt blocate la cele doua capete ale Canalului Suez, cea mai importanta cale maritima de acest fel din lume. In jur de 12% din comertul mondial se desfasoara...…

- Nava cargo Ever Given care e blocata deja de cinci zile in Canalul Suez produce comertului mondial pagube de 400 de milioane de dolari pe ora si ar putea provoca o criza a cafelei dar si a hartiei igienice, pe langa alte produse de baza, informeaza Business Insider. „Va afecta, practic, tot ce vedeti…

- Operatiuni in vederea deblocarii unui portcontainer care a esuat in Canalul Suez erau in curs miercuri, pe aceasta ruta comerciala, una dintre cele mai frecventate in lume, pe care asteptau zeci de nave, potrivit autoritatilor, relateaza AFP, potrivit news.ro. Presedintele Autoritatii egiptene…

- Un enorm cargobot a eșuat de-a latul Canalului Suez din cauza vantului puternic, traficul fiind blocat pe una dintre cele mai circulate rute comerciale din lume, informeaza hotnews .Ever Given, o nava taiwaneza de 400 de metri lungime și 59 lațime, a blocat total traficul maritim. ”Nava ce transporta…