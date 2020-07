Stiri pe aceeasi tema

- Dupa coronavirus, o alta epidemiei se dezvolta in Romania. Rujeola revine in forța! Este alerta de rujeola la județul Cluj, unde au fost depistate 11 cazuri noi in ultimele doua saptamani, cele mai multe din intreaga țara. Datele au fost furnizate de Institutul de Sanatate Publica care arata ca epidemia…

- Institutul de Sanatate Publica transmite ca in ultimele doua saptamani au fost depistate mai multe cazuri de rujeola dintre care 11 in județul Cluj. Articolul Alerta de rujeola la Cluj. 11 cazuri depistate in doua saptamani apare prima data in Someșeanul.ro .

- Inca 28 de cazuri de rujeola au fost confirmate in aceasta saptamana, toate intr-un singur judet – Cluj, informeaza Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit INSP, numarul total de cazuri confirmate in Romania raportate pana astazi este 20.189, din care 64 de decese. Cazurile de rujeola raportate…

- Inca 11 noi cazuri de rujeola au fost raportate in aceasta saptamana in Romania, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 20.161, informeaza, vineri, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 19…

- ​​​​​​​Inca 11 noi cazuri de rujeola au fost raportate in aceasta saptamana in Romania, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 20.161, informeaza, vineri, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data…

- Inca 35 de cazuri nou confirmate de rujeola au fost raportate in tara noastra in aceasta saptamana, informeaza, vineri, Institutul National de Sanatate Publica. Astfel, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data de 22 mai, este 20.107, dintre care 64 de decese.…

- Inca 35 de cazuri nou confirmate de rujeola au fost raportate in tara noastra in aceasta saptamana, informeaza, vineri, Institutul National de Sanatate Publica.Astfel, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data de 22 mai, este 20.107, dintre care 64 de decese, conform…

- Inca 119 cazuri de rujeola confirmate in sapte judete au fost raportate saptamana trecuta, totalul imbolnavirilor ajungand la 20.000, dintre care 64 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, in perioada…