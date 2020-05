Stiri pe aceeasi tema

- In contextul evoluției epidemiei de SARS-Cov-2, Avocatul Poporului arata ca autoritațile statului trebuie sa ia masuri și in direcția prevenirii și combaterii virusului rujeolic, avand in vedere gradul de contagiozitate al acestuia, conform unui comunicat transmis luni. „Avocatul Poporului, in calitate…

- Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.292 de persoane confirmate pozitiv, 115 au fost declarate vindecate și externate, 53 la Timișoara, 41 la București, 7 la Iași, 6 la Craiova, 6 la…

- Specialiștii se așteapta la o creștere semnificativa a numarului de cazuri la finalul lunii aprilie."Cred ca spre sfarsitul lunii aprilie, inceputul lunii mai o sa asistam la o crestere zilnica importanta a numarului de cazuri si o sa trebuiasca, cu un anumit timp inainte, sa luam masurile astea de…

- Medicul Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarma cu privire la raspandirea rapida a coronavirusului in Romania. Acesta spune ca este deja o problema de siguranța naționala."Noi cazuri de infecție cu coronavirus și in Romania. Doar masurile de autoprotecție nu sunt suficiente. Ce trebuie sa…

- "PSD a fost supus unui atac continuu din partea tuturor, din partea multor forte din aceasta tara. In fapt, au vrut sa distruga acest partid si, din pacate, nu este prima oara. Uniti, cu incredere unii in altii, am rezistat si de data aceasta acestui atac. Am vazut cu totii in ultimele luni unde…