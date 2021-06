Stiri pe aceeasi tema

- "In cursul acestei zile, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Radesti au fost sesizati de asistentul maternal al unei minore de 16 ani (...), din comuna Mastacani, cu privire la faptul ca dimineata aceasta ar fi plecat la scoala, in orasul Targu Bujor, dar nu a mai revenit la domiciliu", se precizeaza…

- O adolescenta de 16 ani din judetul Galati a fost data disparuta, vineri seara, sesizarea fiind facuta de asistentul maternal. "In cursul acestei zile, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Radesti au fost sesizati de asistentul maternal al unei minore de 16 ani (...), din comuna Mastacani,…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, miercuri seara politistii au fost sesizati prin 112, de catre un barbat, din Jibou, cu privire la faptul ca tatal acestuia, in varsta de 67 de ani, a plecat de la domiciliu, in jurul orei 12,00, la cules de ciuperci, si nu a…

- "In cauza a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a precizat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, Luminita Prodan.Urmeaza ca ancheta sa stabileasca cu exactitate in ce imprejurari s-a produs tragedia.…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, din comuna Bobalna, sat Bobalna, a plecat de la locuinta sa la data de 6 mai a.c., insa nu s-a mai intors. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 6 mai a.c., in…

- Cei doi galațeni au fost filmați, in timp ce furau dale pentru pavarea trotuarului, de pe un șantier de reabilitare urbana din oraș, relateaza Realitatea PLUS.Sa urmarim imaginile in videoclipul de mai jos: Poliția s-a autosesizat, dupa ce imaginile au aparut in spațiul public, pe Facebook.„In urma…

- Polițiștii fac cercetari in cazul accidentului de la școala din Sangeorz-Bai, in urma caruia o copila de 12 ani a fost grav ranita. Incidentul este cercetat ca agresiune fizica. Autorul este un adolescent de 14 ani din Sangeorz-Bai. Poliția orașului Singeorz-Bai a deschis o ancheta dupa ce o copila…