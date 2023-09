Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 16 ani, care a fost declarata disparuta in Germania, a fost gasita de polițiștii de frontiera din Calafat intr-un microbuz, scrie gandul.ro Potrivit Poliției de Frontiera, fata de 16 ani, cetatean grec, a fost identificata la Calafat in timp ce incerca sa iasa din tara. Ea se afla intr-un…

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost identificat de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis.Copilul urmeaza sa fie trimis in Germania. Pana atunci, minorul a fost incredintat reprezentantilor D.G.A.S.P.C.…

- Calatorie intrerupta pentru o adolescenta de 15 ani, in Vama Cenad. Ea s-a prezentat pentru formalitați la frontiera, iar in timpul verificarilor polițiștii au descoperit ca era cautata de autoritațile din Germania. Tanara, cu domiciliul in Iași, a fost predata celor de la DGASPC Timiș.

- Politistii de frontiera au depistat in primele 6 luni 150 de persoane care au prezentat documente false sau falsificate, in punctele de trecere a frontierei. Peste 300 de documente false sau falsificate au fost identificate de politistii de frontiera in acest an. In punctele de trecere ale frontierei,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației au depistat doi cetateni romani, primul circula cu un autoturism avand ITP-ul fals, iar celalalt circula cu un autovehicul marca Mercedes Ben, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritatile din Germania.…