- La data de 22 august 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat o minora in varsta de 14 ani, din Girbova, judetul Alba, ca persoana banuita de comiterea a trei furturi reclamate politiei in perioada 18 – 21 august 2018. Se pare ca, in seara…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au dispus arestarea preventiva a unui barbat cercetat pentru omor. Conform procurorilor din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, inculpatul este suspectat ca, in urma cu cateva seri, pe raza localitatii Harsova, ar fi ucis un barbat, in varsta de…

- Judecatorii ICCJ au respins, marți, plangerea fostului procuror DNA Mircea Negulescu, care a atacat ordonanța procurorilor Parchetului instanței supreme prin care aceștia au stabilit ca in cazul sau se impune masura controlului judiciar. Astfel, judecatorii ICCJ au validat masura luata de procurorii…

- Tribunalul Bucuresti a decis revocarea mandatului de arestare in lipsa emis pe numele omului de afaceri Elan Schwartzenberg si a dispus retragerea cererii de dare in urmarire internationala si a mandatului european de arestare. Hotararea tribunalului nu este definitiva. "Admite cererea de revocare si…

- Sambata, 6 iulie 2018, politistii din cadrul Politiei municipiului Sebes au identificat un barbat de 27 ani din localitatea Cut, ca persoana banuita de comiterea unei fapte de violenta in familie, fapta sesizata politiei in cursul aceleiasi zile. In urma cercetarilor polițiștilor se pare ca, in 06.07.2018,…

- La data de 21 iunie 2018, politistii Biroului de Investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia i-au identificat pe 3 tineri, cu varste de 14, 16 si 18 ani, din Alba Iulia si Cricau, ca persoane banuite de comiterea unor furturi sesizate politiei in cursul lunii iunie a.c. Din cercetari…