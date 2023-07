O adolescentă de 15 ani a intrat cu o autoutilitară într-un stâlp de curent O adolescenta de 15 ani a intrat cu o autoutilitara intr-un stalp de curent. O fata, de 15 ani, din Mușetești, Gorj, a ajuns la spital, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. Un barbat din comuna Mușetești a anunțat ieri poliția despre faptul ca nepoata sa de 15 ani a plecat de acasa conducand un autoturism. Ulterior, unchiul minorei a revenit cu apel. Acesta a sesizat faptul ca minora de 15 ani, din comuna Mușetești, a fost implicata intr-un eveniment rutier. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul ca adolescenta, in timp ce conducea o autoutilitara pe DC Curtișoara,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

