- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca atacul din Siria a fost o operațiune de testare a noilor capacitați tehnice, la care Rusia nu are de gand sa riposteze, intrucat nu-și dorește un conflict cu SUA.

- "A fost o operatiune de rutina si de testare a noilor capacitati tehnice. O testare la care Federatia rusa a spus "nu ma bag". (...) Nicio racheta a aliatilor nu a fost distrusa. S-a facut un test reusit dincolo de linia rosie politica pe care NATO a tras-o. Armele chimice utilizate impotriva populatiei…

- Statele Unite, Franta si Marea Britanie sunt interesate doar sa inlature Administratia legitima din Siria si sa izoleze Rusia, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite, avertizand ca observa “pregatiri militare periculoase” pentru o agresiune ilegala asupra unui stat suveran. “Continuam…

- Ministerul Apararii din Rusia a emis un comunicat in care sustine ca „peste 100 de rachete de croaziera si de tip aer-sol au fost lansate de SUA, Marea Britanie si Franta de pe mare si din spatiul aerian catre tine militare si civile din Siria“, scrie The Guardian, potrivit news.ro.

- Statele Unite, Franta si Marea Britanie sunt interesate doar sa înlature Administratia legitima din Siria si sa izoleze Rusia, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite.

- Presupusul atac chimic vizand rebeli sirieni la Duma a fost „regizat in fata camerelor de luat imagini” de catre Castile Albe, o organizatie de salvatori sirieni din zona rebela, care a denuntat prima acest atac, a acuzat miercuri armata rusa, care a anuntat ca va desfasura, de joi, forte ale politiei…

- SUA și Rusia sunt tot mai aproape de o confruntare directa in legatura cu atacul chimic din Siria, in contextul in care Donald Trump a declarat ca o decizie este iminenta ca raspuns la atacul cu arme chimice de...

- Consiliul de Securitate al ONU se va intruni astazi, dupa ce Rusia si SUA au cerut o intrevedere a celor 15 membri, pe fondul "amenintarilor internationale pentru pace si securitate", informeaza Reuters.