NYT: Protestul studenților maghiari, un simbol al rezistenței în fața guvernului Orban Saptamâna trecuta, aproape 100 de studenți au ocupat principala cladire a unei prestigioase universitați din Ungaria pentru a protesta fața de ceea ce, în opinia lor, ar fi o preluare a universitații lor de catre guvernul autocrat al premierului Viktor Orban, iar protestul a devenit un simbol al rezistenței în fața conducerii naționaliste a țarii, potrivit New York Times, citat de Rador.

Desfașurata la Universitatea de Teatru și Film din centrul Budapestei, demonstrația s-a bucurat și de sprijinul unor organizații teatrale, de cel al studenților, precum și de cel al unor actori… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

