Dovezile sugereaza ca explozia cu victime produsa intr-o piata aglomerata din orasul Kostiantinivka (Konstantinovka), in estul Ucrainei, in ziua de 6 septembrie, a fost cauzata de o racheta ratacita lansata de fortele ucrainene, scrie cotidianul The New York Times (NYT) in editia de marti, potrivit Agerpres . Ucraina a spus la vremea respectiva ca explozia, care a ucis cel putin 16 persoane, fusese provocata de o racheta ruseasca. ”Dovezile stranse si analizate de The New York Times, inclusiv fragmente de racheta, imagini din satelit, relatari ale martorilor si postari pe retelele sociale, sugereaza…