NY Times: n primul rnd America, sau Trump?

Din secunda in care am incetat sa-l mai urmaresc pe Trump flatandu-l pe Vladimir Putin la Helsinki - refuzand sa apere concluziile propriilor sale servicii de informatii legate de amestecul Rusiei in alegerile noastre din 2016 - am stiut ca asist la ceva ce nu mai vazusem niciodata. Mi-au trebuit cateva zile ca sa-mi dau seama, dar acum este evident: il vedeam pe presedinte punand Rusia in primul rand, si nu America, scrie Thomas L. Friedman in NY Times.