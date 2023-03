Stiri pe aceeasi tema

- Marile companii tehnologice, de la Alphabet la Baidu, accelereaza integrarea AI generativa – tehnologie care a castigat popularitate pentru capacitatea sa de a genera raspunsuri de tip uman la interogari – in ofertele lor. Compania a declarat ca o linie de instrumente de business-intelligence si de…

- Apple a amanat aprobarea unei actualizari a unei aplicatii de email cu instrumente bazate pe inteligenta artificiala, din cauza temerilor ca ar putea genera continut inadecvat pentru copii, a scris joi Wall Street Journal, citand comunicarile dintre producatorul de iPhone si dezvoltatorul de aplicatii,…

- O actualizare a aplicatiei de email, BlueMail, care foloseste o versiune personalizata a modelului de limbaj GPT-3 al OpenAI, a fost blocata saptamana trecuta, a declarat Ben Volach, cofondatorul dezvoltatorului BlueMail Blix, pentru WSJ. Volach a spus intr-o postare pe Twitter ca Apple vizeaza in mod…

- Actualizarea Windows 11, cea mai recenta efectuata pentru produsele Microsoft din aceasta luna, arata modul in care producatorul de software din Redmond, Washington, avanseaza in privinta AI, in ciuda atentiei recente atrase asupra tehnologiei sale. Sistemul de operare Microsoft va include noul Bing…

- Directorul grupului Alphabet a explicat de ce Google, deși avea tehnologia necesara, nu a lansat un chatbot pentru publicul larg inainte de OpenAI și de Microsoft. 2023 va fi anul chatboților, dupa ce lumea a fost uimita la final de 2022 de cat de natural raspunde ChatGPT.

- Prabhakar Raghavan, directorul departamentului Google Search, a declarat intr-un interviu pentru publicația germana de presa Welt am Sonntag, ca “acest tip de inteligența artificiala poate duce uneori la ceva ce noi numim halucinație, mai exact, atunci cand o mașinarie ofera un raspuns convingator,…

- Un purtator de cuvant al companiei a spus ca aceasta lucreaza la o tehnologie in stil ChatGPT, care este in prezent testata la nivel intern. Companiile de tehnologie la nivel global cauta sa profite de entuziasmul generat de ChatGPT, un chatbot de inteligenta artificiala creat de OpenAI. Utilizatorii…

- Google va pune la dispoziția publicului tehnologia sa de chatbot in „saptamanile și lunile urmatoare”, ca raspuns la succesul lui ChatGPT, un chatbot cu inteligența artificiala susținut de Microsoft, care a devenit un fenomen global dupa ce a fost lansat gratuit, scrie The Guardian . Sundar Pichai,…