Nvidia colaborează cu University of Florida pentru construcţia unui super-computer bazat pe inteligenţă artificială Proiectul in valoare de 70 de milioane de dolari include un cadou de 25 de milioane de dolari din partea companiei, care include hardware, software si training, pe langa 45 de miloane de dolari din partea universitatii si a fondatorului Nvidia, Chris Malachowsky, care a absolvit University of Florida. Universitatea va imbunatati si un super-computer existent, HiPerGator, cu cipuri Nvidia, care va deveni functional la inceputul anului 2021. Nvidia este de mult timp furnizoare de cipuri de grafica pentru computere personale, care fac jocurile video mai realiste, dar cercetatorii folosesc cipurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

