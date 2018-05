Mii de oameni, admiratori ai familiei regale britanice sau simpli curiosi s-au adunat sambata dimineata in orasul istoric Windsor, din apropiere de Londra, pentru a sarbatori nunta anului dintre printul Harry si actrita americana Meghan Markle, o casatorie despre care se spune ca va aduce un suflu nou institutiei monarhiei britanice care incearca sa se mentina relevanta in lumea moderna, conform Reuters. Foto: (c) Han Yan/Xinhua Milioane de oameni vor urmari ceremoniile din fata televizoarelor. Popularul print Harry, nepotul reginei Elisabeta a II-a si pana acum unul dintre cei mai ravniti burlaci…