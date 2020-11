Stiri pe aceeasi tema

- O nunta la care participau aproximativ 150 de persoane a fost intrerupta, duminica seara, de politisti, acestia aplicand amenzi de 8.000 de lei pentru nerespectarea legii privind combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Potrivit datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP)…

- Politistii constanteni au dat amenzi in valoare de 6.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de logodna la care participau peste 30 de persoane, incalcandu-se astfel prevederile care spun ca in perioada starii de alerta este interzisa organizarea de evenimente private in spatiul public.…

- Un restaurant din municipiul Constanta a fost amendat de catre politisti pentru ca a organizat o comemorare, inclusiv in interiorul restaurantului, la care au participat 60 de persoane, incalcand astfel prevederile care interzic organizarea de evenimente private, potrivit news.ro.CITEȘTE ȘI: Vești…

- In ultimele 48 de ore, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile desfașurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. In total, peste 500 de efective de poliție,…

- Politistii brasoveni au deschis un dosar penal si efectueaza cercetari dupa ce mai multe persoane din localitatea Ormenis din judetul Brasov reclama ca nu pot vota pentru ca patronul unui magazin local le-ar fi oprit buletinele de identitate drept gaj pentru sumele datorate pentru cumparaturile facute.…

- Treizeci de perchezitii au fost facute in judetele Constanta si Ialomita la persoane suspectate de contrabanda, delapidare si furt, iar 32 de persoane au fost duse la audieri. In urma perchezitiilor anchetatorii au gasit 7,5 tone combustibil, peste 70 de unelte de pescuit, sase ambarcatiuni, o sabie,…

- Agentii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au desfasurat mai multe actiuni.La data de 3 septembrie a.c., in intervalul orar 15.00 19.00, politisti din cadrul Sectiei 4 si cei ai Biroului Rutier Constanta au desfasurat o actiune privind respectarea prevederilor Legii 55 2020,…

- O petrecere cu aproximativ 170 de persoane organizata intr-un salon de evenimente din Capitala a fost oprita, in noaptea de joi spre vineri, de polițiști.Polițiștii din Capitala au fost sesizați, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 1.00, ca dintr-un salon de evenimente se aude muzica…