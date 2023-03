Stiri pe aceeasi tema

- AUR acuza „Guvernul Ciuca – Ciolacu ca a intrat in campanie electorala cu bani de la bugetul de stat”. Formațiunea se refera, intr-un comunicat de presa, la chestiunea robotului ION și totodata spune ca un proiect cu nume pompos este pregatit in laboratoarele guvernamentale: Serviciul Dezvoltare Comunitara, …

- Vremea se va incalzi semnificativ și va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada, saptamana aceasta, iar cea viitoare vor fi variații mai ales in privința temperaturilor din timpul zilei, potrivit prognozei pentru perioada 6 - 19 martie.

- O țara cu o istorie deosebit de bogata și una din cele mai atractive destinații pentru imigranții din ultimele decenii, Spania se remarca prin arhitectura magnifica a orașelor ei și diversitatea oamenilor care traiesc in țara vest-europeana, dar puțina lume știe ca pe langa catedralele vechi de sute…

- Piata florilor va atinge un adevarat record istoric de vanzari in perioada 1-8 martie, cand vor fi comercializate flori in valoare de peste 32 milioane de euro, arata un studiu realizat de o companie de consultanta.

- Poate ca inca nu te-ai gandit, dar nunțile de iarna au multe de oferit. Desigur, cele organizate vara sunt uimitoare, insa pot fi insoțite de cateva dezavantaje care merita luate in considerare. In primul rand, caldura mare poate crea probleme atat cu ținutele, cat și cu coafurile și, deloc de neglijat,…

- Tot mai multe voci, printre care și secretarul general al ONU, avertizeaza ca razboiul din Ucraina s-ar putea transforma intr-o conflagrație mondiala. Generalul Cristian Barbu explica, pentru „Adevarul”, care sunt riscurile in aceasta privința și ce ar putea declanșa un asemenea razboi.

- Din cauza prețurilor uriașe la intreținere, oamenii nu mai fac fața. Unii dintre ei au din ce in ce mai multe restanțe iar alții au ajuns sa se imprumute la banca pentru a le putea achita. "Blocul 2 are in componenta 320 de apartamente, aproape 1000 de oameni. Noi pana acum am avut restante, dar in…

- Andreea Marin este impreuna de 6 ani cu Adrian Brancoveanu, insa nu are planuri de casatorie pentru viitorul apropiat. Vedeta a explicat de ce nu se grabește sa faca marele pas. Dupa divorțul de Ștefan Banica Jr, Andreea Marin s-a recasatorit cu Tuncay Ozturk, insa povestea lor de dragoste nu a durat…