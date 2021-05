Nunta anului în showbiz! Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău i-au oferit 100.000 euro celebrului solist grec Nikos Vertis să le cânte Bianca Dragușanu și Gabi Badalau și-au pus la punct ultimele detalii pentru nunta lor. Un eveniment monden ce, cu siguranța, va fi definit de un lux ieșit din comun. Chiar daca fiul controversatului politican Badalau se afla in plin proces de divorț, relația acestuia cu fosta asistenta de televiziune este cat se poate de serioasa. Cei doi s-au logodit recent și au semnat și un contract prenuptial, impus de familia Badalau, cu care Bianca Dragușanu a fost de acord. Petrecerea de nunta nu va fi una discreta ori intima, știut fiind ca Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au epatat mereu prin opulența.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

